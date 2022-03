Incidente auto-moto sulla Lecco Bergamo, 26enne trasportato in ospedale

Schianto tra un'auto e una moto con intervento dei soccorsi in codice rosso a Calolziocorte. L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 16.30 di oggi, giovedì 3 marzo, lungo la Lecco-Bergamo in corso Europa. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che la macchina si stesse immettendo sulla ex 639 dal parcheggio in zona Brico: a un tratto ha impattato con la moto che viaggiava in direzione Lecco. Sul posto si sono presto portati i volontari del Soccorso di Calolzio, l'auto con il medico a bordo e gli agenti della Polizia locale di Calolzio.

Ad avere la peggio il motociclista - un uomo di 26 anni residente in città - caduto rovinosamente a terra dopo il forte impatto. Dopo lo spavento iniziale le sue condizioni sono fortunatamente apparse meno gravi e l'intervento di soccorso è proseguito in codice giallo. Il giovane centauro, che avrebbe riportato alcuni traumi e la sospetta lussazione di una spalla, è stato comunque trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco.