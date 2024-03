Terzo incidente in poche ore a Calolzio: 4 persone coinvolte

Terzo incidente nel giro di poche ore oggi, venerdì 8 marzo, a Calolziocorte. Dopo il 52enne investito all'alba in via Mazzini e il 31enne soccorso lungo la Lecco-Bergamo alle 11, nel primo pomeriggio i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire in viale De Gasperi a seguito dello scontro tra due auto.

Nel sinistro avvenuto alle 13.30 in zona Lungoadda a poca distanza dalla rotatoria del Pascolo e della ditta Fontana, sono rimaste coinvolte 4 persone: si tratta di due ragazze di 18 anni, di un giovane di 19 e di un uomo di 31 anni. Dopo l'allarme scattato in codice giallo, l'intervento di soccorso è proseguito in verde.

Le condizioni dei feriti, fortunatamente, non sarebbero dunque gravi. Per due di loro è stato comunque necessario il trasferimento all'ospedale Mandic di Merate con l'ambulanza per le cure e gli accertamenti del caso. Allertati anche i carabinieri.