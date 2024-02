Due incidenti in 20 minuti lungo la Lecco-Bergamo, soccorsi in azione

Doppio incidente con intervento dei soccorsi in codice giallo questa mattina, martedì 20 febbraio, tra le 7.30 e le 7.50 a Calolziocorte, lungo la Lecco-Bergamo. Il primo intervento dell'ambulanza inviata dal 118 si è reso necessario in corso Dante all'altezza del civico 61: a seguito di uno schianto tra un'auto e una moto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni trasportato in ospedale in codice giallo.

Poco più tardi, nuovo intervento dei soccorsi sempre in "giallo" in corso Europa per prestare aiuto a un uomo di 32 anni rimasto ferito a seguito di un incidente con un monopattino. In entrambi i casi sono stati allertati anche i carabinieri e la polizia locale. Gli incidenti hanno provocato disagi alla viabilità lungo la Lecco-Bergamo fino al centro di Calolzio e alla frazione di Sala, in un'ora già molto congestionata dal traffico diretto a Lecco.