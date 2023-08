Incidente sul lungoadda, ciclista soccorso d'urgenza

Paura per un ciclista di 77 anni travolto da un'auto mentre pedalava in sella alla propria bicicletta in viale De Gasperi, sul lungoadda di Calolziocorte. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 1° agosto, non distante dalla zona del Lavello. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso.

Sul posto si è presto portata l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, inviata dalla centrale del 118. Allertati anche i carabinieri. Dopo i primi soccorsi portati sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo.