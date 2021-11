Oltre 3 ore di lavoro per rimuovere le bobine perse dal camion

Sono servite più di tre ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco per rimuovere il carico di bobine in ferro perse da un camion a Calolziocorte. Il mezzo pesante ha sbandato ieri, lunedì 15 novembre, alle ore 16.30 perdendo il proprio carico lungo viale De Gasperi, tra la rotonda della frazione Pascolo e il Lavello. Per fortuna non ci sono stati feriti e anche la viabilità, nonostante qualche disagio iniziale, è presto tornata alla normalità.

Impegnativo invece l'intervento di rimozione e messa in sicurezza durato oltre tre ore. Insieme ai Carabinieri e alla Polizia locale di Calolzio si sono infatti portate sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio e un'autogru per la messa in sicurezza del carico dell'autotreno. L’intervento è terminato alle 20 circa.