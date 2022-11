Finisce fuori strada con il camion: lo rimette in strada la gru

Complesso intervento dei pompieri nella serata di venerdì 18 novembre. Un camion è finito fuori strada lungo via Nuova Valassina, tratto d'asfalto che corre parallelamente alla Strada Statale 36 di fronte al complesso commerciale posto nella zona dello svincolo di Garbagnate Monastero. Per rimettere in carreggiata il mezzo pesante è stata necessaria l'entrata in azione di un'autopompa serbatoio dal Comando provinciale di Lecco, oltre a una con l'autogru proveniente dal Comando provinciale di Como.

L'intervento, iniziato intorno alle 16.30, è terminato intorno alle ore 19.