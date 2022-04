Incidente stradale nella notte: coinvolti 5 giovani, elisoccorso in azione

Incidente stradale tra due auto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 aprile a Casatenovo. Cinque le persone, tutte giovani dai 19 ai 25 anni, coinvolte nello schianto. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte in via Roma e sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'elicottero di Areu decollato da Como, oltre a due ambulanze e all'auto medica.

Tutti i cinque ragazzi coinvolti sono rimasti feriti e sono stati trasportati agli ospedali Manzoni di Lecco, San Gerardo di Monza e Circolo di Varese (in quest'ultimo caso con l'elisoccorso). Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco. Proprio i pompieri hanno liberato i giovani che si trovavano incastrati nei veicoli accartocciati a seguito dello schianto, e per farlo hanno utilizzato cesoie e divaricatori. I ragazzi sono quindi stati affidati alle cure dei sanitari, prima del successivo trasferimento negli ospedali.

L'aggiornamento sulle condizioni dei ragazzi

Due di loro sono stati ricoverati in codice giallo, altri due trasferiti in Pronto soccorso in codice verde. Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato all'ospedale di Varese in codice giallo con un trauma al bacino e la fattura di un braccio. Un altro coetaneo si trova ora al San Gerardo di Monza con fratture a una gamba e trauma cranico. Gli altri - soccorsi in verde - sono invece stati curati all'ospedale di Lecco: un 25enne ha riportato traumi minori, un 19enne un trauma facciale e un 21enne una contusione cranica.