Cade dalla bici in corso San Michele del Carso: 60enne soccorso in codice rosso

Intervento in codice rosso per i volontari della Croce San Nicolò di Lecco nella tarda mattinata di giovedì 12 agosto. Tre membri del personale sanitario sono stati chiamati a intervenire in corso San Michele del Carso intorno alle 10.30: qui un uomo di sessant'anni è caduto dalla propria bicicletta mentre percorreva in discesa la trafficata strada, la vecchia "Lecco-Ballabio" che si snoda tra i rioni di San Giovanni e Rancio.

Il ricovero in ospedale

L'uomo è stato raggiunto dai sanitari, stabilizzato, caricato sull'ambulanza e trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per il ricovero: come appreso sul posto, il sessantenne era cosciente al momento del trasferimento presso il nosocomio di via dell'Eremo. Fonti mediche riferiscono che si è provocato un trauma cranico commotivo con frattura lacero contusa.