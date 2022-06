Ciclista investito nella galleria del Monte Barro: 49enne ricoverato

Incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nel pomeriggio di venerdì 10 giugno. Intorno alle 15.30 un ciclista di 49 anni è stato investito all'interno della galleria Monte Barro, in direzione nord: sul posto, in codice rosso, sono stati richiamati gli agenti della Polizia stradale, i pompieri e i volontari della Croce San Nicolò di Lecco. Chiusa la corsia dov'è avvenuto il sinistro stradale, che sta provocando discreti rallentamenti in quel tratto di strada.

Da verificare anche le responsabilità dello stesso ciclista, dato che quel tratto di strada è vietato alla circolazione dei velocipedi, come riportato sui cartelli posti sulle corsie di accelerazione.