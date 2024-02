Grave schianto sulla strada per Erve: ferito un ciclista

Serio incidente in via per Erve. Poco dopo le 12.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata al Nue 112 per l'investimento di un ciclista avvenuto lungo la strada che collega Calolziocorte alla zona di montagna che si trova sopra la città: secondo quanto appreso, lo schianto sarebbe avvenuto all'altezza della curva semicieca che si trova all'incrocio con via Butto.

Subito sono stati mobilitati - in codice rosso - i Volontari del Soccorso di Calolzio, che sono giunti in loco insieme a un'automedica e si sono presi cura del ciclista di 60 anni: l'uomo è stato stabilizzato e caricato sull'ambulanza per il trasporto in ospedale; giunto presso il nosocomio Manzoni, è stato ricoverato in codice giallo all'interno del pronto soccorso e sottoposto agli accertamenti di rito.