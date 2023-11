Ciclista investito a Merate, l'automobilista non si ferma

Ciclista investito a Pagnano, frazione di Merate, nella mattinata di lunedì 6 novembre. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 all'interno di una rotatoria sulla SP342 Dir.

Stando a quanto ricostruito, un'auto avrebbe investito il ciclista, un 76enne, e poi avrebbe proseguito la propria marcia senza fermarsi a prestare soccorso.

Immediata la chiamata al 112: sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce rossa e poco dopo è giunto l'elicottero decollato dall'ospedale di Bergamo. Presente, per i rilievi del caso, la Polizia locale di Merate.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo per via dei traumi e delle ferite riportate nell'incidente. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica e risalire all'identità del conducente dell'auto.