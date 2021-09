Ciclista investito e soccorso in codice rosso a San Giovanni

È stato trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale il ciclista investito oggi pomeriggio, giovedì 23 settembre, nel rione di San Giovanni a Lecco. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 16 in via privata Salvo D'Acquisto, una traversa di corso Monte Santo. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto. Un uomo di 59 anni stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, quando è stato travolto da un'automobile.

Il ciclista è caduto rovinosamente a terra. A seguito dell'impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, anche gli agenti della Polizia locale per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, verificare le circostanze dell'accaduto e regolare il traffico evitando disagi alla viabilità.