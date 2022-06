Due ciclisti investiti nella mattinata, soccorsi in azione

Doppio intervento dei soccorsi d'urgenza questa mattina per soccorrere due ciclisti investiti nella provincia lecchese. Il primo incidente si è verificato alle 6.45 in via Leonardo Da Vinci a Cernusco Lombardone, in località Paravino. Ad avere la peggio un uomo di 41 anni soccorso in codice giallo e trasferito all'ospedale di Vimercate sempre in giallo. Insieme all'ambulanza del 118, sul posto si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Poco più tardi, alle 9.50, un episodio analogo è avvenuto nel territorio comunale di Abbadia Lariana, in particolare lungo via Nazionale, la strada che attraversa il paese a lago. Un uomo di 62 anni che stava viaggiando in sella alla propria bicicletta è stati travolto da un veicolo in transito. L'allarme ad Areu è scattato in codice giallo: dopo le prima cure portate sul posto, il ciclista è stato poi trasferito in codice verde in ospedale a Lecco dall'ambulanza del Soccorso Mandellese. Le sue condizioni non sarebbero dunque gravi.