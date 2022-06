Ennesimo incidente lungo la Statale 36: ancora code per Lecco

Purtroppo, riecco un grande classico delle serate lecchesi. Intorno alle 18 di giovedì 30 giugno si è verificato un nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", questa volta all'interno della galleria del Monte Barro, nota anche come Attraversamento, e in direzione Lecco. Secondo quanto riferito da fonti Anas, sarebbero due i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, di cui uno non marciante.

Sul posto si sono portati gli addetti dell'azienda pubblica e gli agenti della Polizia stradale. Secondo i primi riscontri effettuati, attualmente non è segnalata la presenza di persone ferite a causa dell'incidente.

Incidente sulla Statale 36: traffico verso Lecco