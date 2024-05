Un camion blocca la Statale 36, Lecco va in tilt

Lecco in tilt nel tardo pomeriggio di venerdì 3 maggio. La città si è letteralmente paralizzata intorno alle 18, ovvero all'ora di punta, a causa di un camion andato in pane all'interno della frequentatissima Strada Statale 36: il mezzo pesante si è bloccato all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione sud, rendendo a dir poco la circolazione dei veicoli in tutte le direzioni. A irrobustire i disagi è stata anche la pioggia, che ha portato la gran parte delle persone a scegliere l'automobile quale mezzo di trasporto.

Intorno alle 19.30 la situazione si è normalizzata, questo anche grazie alla rimozione dell'autoarticolato.