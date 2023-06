Incendio sulla Statale 36: in fiamme un camion

Code e rallentamenti lungo la Strada Statale 36 nella mattinata di giovedì 1° giugno. Poco dopo le 9 un mezzo pesante ha preso fuoco a poca distanza dalla galleria Borbino, sulla carreggiata nord che porta verso Colico. I pompieri sono intervenuti per spegnere prontamente le fiamme, supportati anche dall'autista dell'autoarticolato e dal personale di Anas. Sul posto è stata richiamata anche una pattuglia della Polizia Stradale partita da Bellano.

Inevitabilmente, come detto, i tanti mezzi in transito in quella zona hanno dovuto accodarsi vista la parziale ostruzione della carreggiata. Non si registrano feriti.