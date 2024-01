Sono ore difficili per chi viaggia lungo la Strada Statale 36. Poco dopo l'uscita dalla galleria del Monte Barro, in direzione Milano, dal primo pomeriggio in poi hanno iniziato a formarsi degli incolonnamenti sostanziosi: la motivazione è da ricondurre ai lavori in corso sui guardrail danneggiati nella zona di Civate Isella, che ha portato gli operai a restringere la carreggiata, facendo spostare forzatamente gli automobilisti dalla corsia di marcia a quella di sorpasso.

Le code partono dall'uscita di Suello per finire all'interno dell'Attraversamento.