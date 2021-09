Giovane pedone investito a Colico e soccorso in codice rosso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, in via Nazionale. Il 22enne travolto ha riportato un trauma cranico e una ferita al collo

Grave incidente a Colico. Alle ore 15 di oggi, venerdì 17 settembre, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice rosso per prestare aiuto a un pedone investito in via Nazionale sud, all'altezza del civico 20. Sul posto si è portata l'ambulanza del Soccorso bellanese e l'auto con il medico. Allertata anche la Polizia Stradale.

Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo, 22 anni e residente a Colico, stava camminando quando è stato investito da un veicolo, e a seguito dell'impatto ha riportato un brutto trauma cranico e una ferita al collo. Il paziente è stato trasportato in ospedale sempre in codice rosso.