Incidente stradale con due auto coinvolte a Colico, morto un uomo

Lo schianto fatale questa mattina nel comune dell'alto lago. Ferita in modo non grave l'altra persona coinvolta

Schianto fatale nella mattinata di oggi, sabato 26 giugno, a Colico. Un uomo ha perso la vita a seguito dell'incidente stradale che ha coinvolto due automobili poco prima delle 9 in via al Confine. Immediato l'allarme ai soccorsi: sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Rossa di Colico, allertati anche i Vigili del Fuoco di Sondrio e la Polizia Stradale di Lecco.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone. Una è purtroppo deceduta, l'altra è risultata ferita in modo non grave ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Gravedona. Sono ancora in corso verifiche in merito alla dinamica del sinistro.