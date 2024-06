Incidente tra auto e moto a Dolzago, soccorso un 50enne

Incidente tra auto e moto a Dolzago con un 50enne rimasto ferito e trasferito in ospedale. Lo schianto è avvenuto alle 8.30 di oggi, mercoledì 26 giugno, lungo la Strada provinciale 51 che attraversa il comune della Brianza lecchese. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato un'ambulanza della Croce Bianca di Besana e l'auto con il medico. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasferito in ospedale sempre in codice giallo.