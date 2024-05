Anziana investita nel cuore di Cernusco: allarme rosso

Allarme rosso a Cernusco Lombardone. Intorno alle 15.30 di sabato 11 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto accaduto lungo la frequentata via Papa Giovanni XXIII: una donna di 85 anni è stata investita tra gli incroci con via Vincenzo Monti e via Alessandro Manzoni, rendendo necessaria l'entrata in azione dei soccorritori con il codice di massima urgenza.

Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Merate - unitamente ai carabinieri brianzoli -, che hanno stabilizzato il pedone e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale: giunta al Mandic, l'anziana donna è stata ricoverata in codice giallo.