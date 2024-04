È morta la donna investita mentre attraversava la strada

È morta la donna di 82 anni che venerdì 19 aprile è stata investita a Inverigo, a pochi chilometri dalla provincia di Lecco. Erano circa le 11.30 quando l'anziana è stata travolta da un furgone mentre si trovava all'altezza delle strisce pedonali, in prossimità del civico 26 di via General Cantore. Come illustrato dai colleghi di Qui Como, il veicolo che l'ha investita, però, anziché fermarsi e prestare soccorso sarebbe fuggito (difficilmente il conducente può non essersi reso conto di quanto accaduto). I soccorsi che si sono subito mobilitati sono purtroppo stati vani.

L'intervento del medico del 118 e dell'elisoccorso non sono bastati a salvare la vita alla pensionata che è spirata poco dopo all'ospedale di Erba dove è stato tentato tutto il possibile per rianimarla. Dunque, le forze dell'ordine sono ora alla ricerca del furgone pirata.