Donna investita sulla Lecco-Bergamo: trasferita d'urgenza in ospedale

Una donna di 78 anni è stata investita questa mattina da un veicolo lungo la Lecco-Bergamo. L'incidente è avvenuto alle ore 11.30 di oggi, venerdì 20 gennaio, lungo corso Emanuele Filiberto nel rione di Maggianico. La donna - che probabilmente stava attraversando la strada - è stata travolta all'altezza del numero civico 104, a pochi passi dal semaforo, cadendo a terra dopo un brutto impatto. La persona investita è stata inizialmente soccorsa in codice rosso. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza della San Nicolò.

Dopo le prime cure portate sul posto, la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sarebbero fortunatamente meno gravi di quando temuto inizialmente. Allertata anche la Questura cittadina. Disagi alla viabilità si sono verificati lungo l'arteria stradale in uscita dalla città, sempre molto trafficata.