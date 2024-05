Donna investita in via Caduti Lecchesi a Fossoli: soccorsi al lavoro

Soccorsi al lavoro nella tarda mattinata lecchese. Poco prima delle 11 una donna di 70 anni è stata investita in via Caduti Lecchesi a Fossoli, di fronte alla sede cittadina di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio. I primi soccorritori hanno allertato il Nue 112, che ha così messo in moto Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono stati inviati - in codice giallo - i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che hanno stabilizzato la signora e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale.

Caricata sull'ambulanza, la 70enne è stata trasportata in codice verde presso il vicino nosocomio Manzoni di via dell'Eremo. I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia locale.