Tamponamento auto-furgone, poi viene investita una donna: trasferita in "rosso" in ospedale

Brutto sinistro nella prima mattinata di mercoledì 15 dicembre a Lecco. Qualche minuto prima delle ore 8, durante l'ora di punta per il traffico veicolare, una donna di 38 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali poste all'altezza dell'intersezione tra via Parini e via Nino Bixio, a ridosso del centro storico della città. Stando a quanto appreso, il mezzo sarebbe stato tamponato da un'autovettura che sopraggiungeva alle sue spalle e avrebbe dato così vita alla carambola, la quale ha fatto sì che la malcapitata fosse sbalzata in avanti di vari metri.

Richiamati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, unitamente a un'automedica inviata dall'ospedale "Manzoni" e agli agenti della Polizia stradale di Lecco. Le condizioni della donna desterebbero una certa preoccupazione, tanto che, una volta stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso presso il nosocomio di via dell'Eremo a causa di un trauma toracico.