Donna investita a Belledo: soccorsi urgenti

Soccorsi in codice rosso a Belledo. Durante la mattinata di lunedì 8 gennaio, intorno alle 10, una donna di 72 anni è stata investita all'incrocio regolato dai semafori tra via Risorgimento e via del Roccolo, tratto molto interessato dal passaggio dei mezzi di trasporto. La signora, finita per terra, è stata immediatamente interessata dall'intervento delle persone presenti, che hanno quindi chiamato il Nue 112: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato i sanitari di Sos Lurago d'Erba e un'automedica con il codice di massima gravità, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia locale.

La 72enne, stabilizzata, è stata quindi trasferita presso il vicino ospedale Manzoni di Lecco: giunta rapidamente al pronto soccorso, è stata ricoverata in codice giallo per gli accertamenti del caso.

Investito in centro Lecco

Non è stato l'unico investimento della giornata: quasi contemporaneamente la medesima centrale operativa è stata contattata per un 82enne investito nella centralissima via San Nicolò. L'uomo, interessato dai soccorsi dei sanitari della Croce San Nicolò di Lecco, non è stato trasportato in ospedale.

Infine, una 92enne è stata portata al Manzoni dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte dopo essere caduta a terra mentre si trovava in via Azzone Visconti ed è stata ricoverata in pronto soccorso in codice giallo.