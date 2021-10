Doppio incidente nella notte brianzola: soccorse sette persone dai sanitari

Duplice intervento dei soccorsi nella tarda serata di venerdì 29 ottobre. Qualche istante prima delle 22 i volontari della Croce Rossa di Merate si sono portati sulla Strada Provinciale 342 "Briantea", tra Olgiate Molgora e Calco, per prestare soccorso a un uomo di 31 anni: stando a quanto appreso avrebbe perso il controllo della sua autovettura all'altezza dell'incrocio con via Ai Pioppi, scontrandosi così contro il guard rail posto a lato della strada; sul posto sono state inviate anche un'autoinfermieristica, i pompieri del Distaccamento di Merate e una pattuglia delle forze del'ordine. L'uomo, una volta stabilizzato, è stato ricoverato in codice verde presso l'ospedale "Mandic" di Merate.

A La Valletta Brianza

Intorno alle 22.30 il personale sanitario ha invece raggiunto via Cereda, zona boschiva che fa parte della frazione inserita vecchio comune di Romagnate, da tempo confluito in La Valletta Brianza insieme a Perego: qui, stando a quanto riferito da fonti mediche, si sarebbero scontrate due autovetture occupate da sei giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni: inviate sul posto un'autoinfermieristica, una squadra della Croce Verde di Bosisio Parini, una della Croce Bianca di Merate, i pompieri e la Polizia Stradale.

Le due ambulanze hanno trasportato i feriti a Merate, dove sono stati ricoverati in codice verde e giallo a causa delle ferite rimediate nel sinistro.