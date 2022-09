Scontro auto-moto nel cuore di Premana: interviene l'elicottero

Serio incidente tra un'auto e una moto nella mattinata di sabato 17 settembre nel cuore di Premana. Intorno alle 9.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata a causa del sinistro avvenuto in via Risorgimento, strada che si trova a margine della centralissima via Roma. Dalla base di Villa Guardia (Como) è stato fatto decollare l'elisoccorso giunto in loco per supportare la squadra della locale Croce Rossa già entrata in azione: un uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo, mentre inizialmente il personale era stato mobiitato in codice rosso.

Allertati anche i carabinieri per l'esecuzione dei rilievi. Il coinvolto, di età al momento non nota, è stato trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco con un trauma cranico, un trauma agli arti inferiori e un altro a una spalla.