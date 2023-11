“C'è un'auto ribaltata sulla Lecco-Ballabio”: è un falso allarme

Un nuovo falso allarme colpisce la Strada Statale 36. Mercoledì 1° novembre era toccato alla galleria San Martino, con un tabellone che aveva denunciato la presenza di un incendio all'interno del traforo, questa volta bisogna guardare alla nuova Lecco-Ballabio: alle 13.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un presunto ribaltamento avvenuto all'interno della galleria Valsassina.

Incidente rimasto presunto, anzi smentito dall'arrivo in loco dei soccorritori - scattati in quantità e in codice rosso -, che hanno riscontrato l'assenza di automezzi incidentati lungo il tratto interessato dall'allarme. L'ambulanza della Croce Rossa ha così fatto rientro in sede senza effettuare trasporti, al pari di Polstrada e vigili del fuoco.

Il falso allarme della galleria San Martino

Problemi lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Coloro che stavano viaggiando in direzione Lecco sono stati bloccati all'ingresso della galleria San Martino, che taglia trasversalmente la città: “Chiusura per incendio”, questo il messaggio apparso sui panelli installati nella parte superiore del traforo.

Chiaramente il blocco ha portato alla formazione di una lunga coda, di conseguenza è necessario uscire poco prima del ponte che porta alla galleria: proprio per questo motivo il lungolago di Lecco è risultato essere particolarmente intasato, questo nonostante la poca presenza turistica dettata dalla giornata di pioggia copiosa.

In un secondo momento si è appreso che tutto era figlio di un errore del sistema che gestisce gli avvisi luminosi. Scoperto l'arcano, Anas ha ripristinato la regolare circolazione lungo la frequentata SS36, permettendo di ridurre anche il flusso sul lungolago della città capoluogo.