A Muggiò l'ultimo saluto a Diego, morto in moto a 21 anni: “Eri pieno di vita”

Domani Muggiò saluterà per l'ultima volta Diego Maccarana. "Eri entusiasta, pieno di vita e con tanta voglia di imparare. Ci mancherai". Recita così uno dei tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del il ragazzo di 21 anni morto in seguito a un incidente in moto nella galleria del Moregallo, frazione occidentale del comune di Mandello del Lario. Il tragico schianto mentre era in sella alla sua Kawasaki Ninja è avvenuto sabato, mentre lo stesso guidava nel tratto della Strada Provinciale 583 che collega Valmadrera all'altra sponda della località del Basso Lago, procedendo da Oliveto Lario verso la città.

L'ultimo saluto a Diego Maccarana

Il 21enne brianzolo, residente a Muggiò, sarebbe rovinato a terra dopo un contatto con la marmitta di una Honda in viaggio nella medesima direzione ma rimasta in piedi: le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dal trasferimento in ospedale, al Manzoni di Lecco. In un primo momento l'intervento era stato contrassegnato da un codice giallo ma l'arrivo al Pronto soccorso di via dell'Eremo era avvenuto in codice rosso a causa del politrauma rimediato. Sulla dinamica del sinistro mortale indagano i carabinieri intervenuti lungo il frequentato tratto, già tristemente noto per essere stato teatro d'incidenti stradali.

Muggiò si è stretta attorno alla famiglia per la scomparsa prematura del ragazzo. E in tantissimi hanno voluto ricordare il 21enne con messaggi di cordoglio e addio, a partire dagli amici. "La squadra Black Flag Motorsport si stringe attorno alla famiglia di Diego Maccarana per la sua scomparsa a seguito di un incidente in moto. Eri entusiasta, pieno di vita e con tanta voglia di imparare. Ci mancherai. Ciao Diego" si legge nel ricordo della società. Grande appassionato di dueruote, lavorava come meccanico proprio per le moto in pista.

I funerali del ragazzo si terranno mercoledì 15 giugno a Muggiò, nella parrocchia di San Giuseppe a Taccona.