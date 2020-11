Furgone si ribalta all'interno di una galleria: lunghe code sulla Statale 36, chiuso il tratto di Perledo

A causa di un mezzo pesante ribaltatosi in galleria, nello specifico un furgone, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, in corrispondenza del km 73,000, all’altezza di Perledo; è stata istituita l'uscita obbligatoria ad Abbadia Lariana, il che ha causato lunghe code. Sono al momento in corso le operazioni di recupero del mezzo, fanno sapere fonti di Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. Lievi le ferite occorse al 35enne che era alla guida del mezzo, trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

