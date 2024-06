Un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi, vigili del fuoco al lavoro

Un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi. I soccorsi di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e i vigili del fuoco del comando di Lecco sono dovuti intervenire nella notte tra venerdì e sabato a Garlate per un incidente stradale con una vettura finita sottosopra. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2 in via per Galbiate.

Alla guida della macchina si trovava una donna di 33 anni. Inizialmente i soccorsi erano scattati in codice giallo. Dopo le prime cure e gli accertamenti effettuati sul posto, per la donna non è stato necessario il trasporto in ospedale: non dovrebbe dunque avere riportato particolari ferite. L'intervento di "soccorso tecnico urgente" da parte dei pompieri è durato circa 1 ora e 30 minuti.