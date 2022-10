Sono madre e figlia le vittime del tragico incidente in galleria lungo la Statale 36

Sono madre e figlia residenti a Garlate e originarie del Senegal le vittime del tragico schianto avvenuto oggi pomeriggio in galleria a Dervio. Classe 1966 e 1994, per loro non c'è stato purtroppo più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto frontale avvenuto lungo la Statale 36 in zona lago e in direzione Sondrio.

L'auto sulla quale viaggiavano, un'utilitaria, ha impattato contro un'Audi condotta da un uomo di 47 anni residente a Seregno, poi trasferito in codice giallo all'ospedale di Gravedona con traumi al torace e a una gamba.

Sarebbe stata l'auto con a bordo le due donne ad aver imboccato la SS36 contromano

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sarebbe stata l'utilitaria sulla quale viaggiavano madre e figlia - quest'ultima alla guida - ad aver imboccato la strada contromano, probabilmente dopo un'inversione di marcia in una piazzola di sosta della SS36.

Il 47enne, che viaggiava regolarmente, si sarebbe dunque visto arrivare contro la vettura contromano e non avrebbe potuto evitarla. Terribile e violento lo schianto. Imponente e immediato l'intervento dei soccorsi, ma purtroppo per le due donne non c'è stato scampo.

Sul posto l'ambulanza del Soccorso Bellanese, quella del Soccorso degli Alpini di Mandello, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto alle ore 17 di oggi, mercoledì 19 ottobre, e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con provvisoria chiusura della superstrada nella tratta interessata dal frontale, sono durate fino alle 20 circa.

Il cordoglio del sindaco e della comunità Garlatese

La notizia di questa nuova, terribile, tragedia della strada ha suscitato sgomento e dolore in tutto il territorio lecchese e in particolare nel paese dove abitavano madre e figlia. "La comunità garlatese - ha commentato l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti - si sente colpita da questa tragedia ed esprime tutta la solidarietà e partecipazione possibile. Il dolore della famiglia è il nostro dolore. Faremo tutto quanto possibile per stare loro vicini e supportarli in questo terribile momento".