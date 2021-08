Doppio ribaltamento nella notte lecchese: 19enne e 25enne estratti vivi dalle auto

Doppio ribaltamento nella notte tra la Valsassina e la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 23.20 di giovedì 12 agosto i vigili del fuoco facenti capo al Comando Provinciale di piazza Bione, Lecco, si sono portati sulla Strada Provinciale 65 a Cortenova: qui una squadra del Distaccamento Volontario di Bellano è intervenuta per un incidente che ha coinvolto una macchina uscita dalla sede stradale e finita nel verde. Il personale ha liberato la diciannovennte che era imprigionata nella vettura è l’ha consegnata ai sanitari del Soccorso Introbiese, arrivati sul posto insieme a un'autoinfermieristica e alla polizia stradale; la giovane è stata trasferita in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Intervento sulla Statale 36

Intorno alle 3 di venerdì 13 la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha fatto scattare un nuovo allarme, questa volta per un incidente similare avvenuto sulla Statale 36: un giovane si è rovesciato con la propria autovettura all'altezza di Colico mentre viaggiava in direzione nord. Sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari della Croce Rossa di Colico e, di nuovo, i pompieri del Distaccamento Volontario di Bellano con un'autopompaserbatoio. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura, mentre il ragazzo è stato trasferito in codice giallo presso il nosocomio "Moriggia Pelascini" di Gravedona.