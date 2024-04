Soccorsi in codice rosso per un incidente avvenuto lungo la piana di Balisio. Intorno alle 15.45 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il sinistro avvenuto all'altezza del distributore a marchio Tamoil che si trova lungo la strada provinciale che collega Ballabio al resto della Valsassina: secondo le poche informazioni attualmente disponibili, nello scontro sarebbero coinvolti una ragazzina di 14 anni e un altro giovane di 17 anni.

I soccorritori del Soccorso Centro Valsassina e della Croce Rossa di Lecco, entrati in azione insieme all'elisoccorso fatto decollare da Bergamo e a un'automedica, sono scattati in codice rosso: il mezzo aereo si è posato sul prato che si trova a fianco del fruttivendolo.

Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Allertati i carabinieri per la gestione del traffico e l'esecuzione dei rilievi.

Articolo in aggiornamento.