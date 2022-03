Auto in fiamme sulla Strada Statale 36: traffico rallentato in Brianza

L'incendio ha colpito un autoveicolo che era in viaggio in direzione sud

Auto in fiamme sulla Strada Statale 36. Nel pomeriggio di martedì 1 febbraio un autoveicolo è stato colpito da un guasto che ha causato un improvviso incendio mentre era in viaggio in direzione Milano; l'automobilista che era alla guida della quattro ruote è stato lesto nell'imboccare lo svincolo per Rogeno/Molteno e nel lasciare l'abitacolo della macchina, tanto che non è stato necessario l'intervento dei mezzi sanitari.

Stando a quanto riferito da fonti Anas, l'incendio ha comunque causato traffico e rallentamenti sulla carreggiata della Statale 36 coinvolta: la coda in questo momento si allunga fino all'uscita per Bosisio Parini.



