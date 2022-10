Auto esce di strada e prende fuoco

Paura ma per fortuna solo ferite lievi (e tanto spavento) per i due giovani che si trovavano a bordo dell'auto uscita di strada a Verderio prendendo poi fuoco. L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte - quella tra sabato 8 e domenica 9 ottobre - in via Per Cornate a Verderio superiore. Dopo aver sbandato, la macchina è entrata in un'area verde andando a sbattere contro un albero.

Il ragazzo di 23 anni, e la ragazza di 19 che si trovavano sulla vettura della quale hanno perso il controllo mentre viaggiavano, sono prontamente usciti dall'abitacolo prima che divampasse l'incendio. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei Vigili del Fuoco dal vicino distaccamento di Merate con un'autobotte.

I soccorsi sono scattati in codice giallo e proseguiti in verde, i ragazzi erano praticamente incolumi. Le fiamme hanno in poco tempo devastato l'automobile. L'intervento dei pompieri per sedare fiamme e fumo è durato circa due ore. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.