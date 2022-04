Auto in fiamme sulla Statale 36, traffico a Civate

Problemi alla viabilità nel pomeriggio di sabato 16 aprile. Intorno alle 17 un'autoveicolo ha preso fuoco dopo un tamponamento lungo la Strada Statale 36, all'altezza del cavalcavia all'imbocco della galleria Monte Barro, in direzione nord. Disposta la temporanea chiusura del tratto, con uscita obbligatoria per Isella per i mezzi in transito verso la città capoluogo: inevitabili i disagi per la circolazione stradale.