Statale 36, traffico intenso: incendio verso Lecco, squadre al lavoro

Si apre in salita la giornata di chi sta viaggiando sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Durante la mattinata di lunedì 18 luglio un incendio è nato a Costa Masnaga, in direzione Lecco, in alcune sterpaglie che si trovano nella zona del Gross Market. Intorno alle 8.45 sono intervenuti i pompieri e i tecnici di Anas per procedere con lo spegnimento delle stesse, ma è stato necessario ridurre la dimensione della carreggiata per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, causando inevitabilmente dei disagi all'importante flusso di veicoli in arrivo dalla Brianza e diretti verso la parte più settentrionale della Lombardia.

Colpa di una sigaretta?

Restano da capire le cause che hanno portato al nascere del rogo, magari attribuibili a una sigaretta lanciata da un finestrino: a tal proposito proprio lungo la Statale 36 campeggiano dei messaggi su questo specifico tema, visto che l'emergenza idrica sta generando un grande "secco" nei boschi e nei prati del Lecchese, rendendo sin troppo facile la nascita d'incendi di varie dimensioni.