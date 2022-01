Si scontra contro le barriere della Statale 36: 30enne ricoverato nella notte

Intervento notturno dei soccorritori lungo la Strada Statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”. Poco prima delle 23 di domenica 16 gennaio i volntari di SOS Lurago d'Erba hanno raggiunto il tratto in cui si trova l'uscita per Costa Masnaga, in direzione nord: qui un 30enne è rimasto ferito in conseguenza all'incidente avuto con la propria autovettura.

Il ricovero

Stando a quanto appreso, il giovane automobilista avrebbe perso il controllo della propria quattro ruote, scontrandosi contro le barriere laterali. Sul posto, oltre al personale sanitario, si sono portati anche gli agenti della Polizia stradale, oltre ai tecnici di Anas che si sono occupati del ripristino del fondo stradale. Il guidatore è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è arrivato qualche minuto prima di mezzanotte.

I precedenti

Sia a Natale che a Santo Stefano la medesima zona era stata protagonista di due incidenti. Il 25 dicembre si verificò un serio sinistro: intorno alle 17 un'autovettura sbandò all'altezza del chilometro 35+300, in direzione sud, dove si trova lo svincolo che permette di uscire a Costa Masnaga: a fare le spese dello scontro con le barriere laterali fu un uomo di 73 anni, raggiunto dai volontari della Croce Rossa di Lipomo e da un'automedica inviata dal Lecchese.

Dopo lo schianto avvenuto a Natale, nella giornata del 26 dicembre i soccorsi del 118 dovettero intervenire per un'auto uscita dalla carreggiata e andata a sbattere a lato della strada. L'incidente avvenì intorno alle ore 17 lungo la carreggiata Nord, nella tratta Cibrone - Costa Masnaga. Dopo l'allarme, l'intervento dei soccorsi coordinato da Areu scattò in codice rosso. Sul posto si portò l'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza: nello schianto rimasero coinvolti due uomini di 27 e 37 anni. Dopo lo spavento iniziale, le due persone vennero trovare in buone condizioni. Per nessuno dei due si rese necessario il trasporto in ospedale.