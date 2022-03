Statale 36: schianto in galleria a Lierna, distrutta un'automobile

Impressionante incidente lungo la Strada Statale 36. Nella serata di venerdì 18 marzo, poco dopo le 21, un'autovettura si è ribaltata all'interno della galleria Sornico, nel territorio comunale di Lierna, in direzione Lecco; tre le persone che occupavano l'abitacolo, di 24, 26 e 55 anni, soccorse in codice rosso dai volontari della Croce Rossa di Colico, da quelli della Croce Rossa di Galbiate, da un'automedica, dai pompieri del Distaccamento volontari di Bellano e dal personale di Anas, oltre che dagli agenti della Polizia Stradale. È stata la squadra dei pompieri a provvedere con la messa in sicurezza degli occupanti e del mezzo, letteramente distrutto a causa dell'impatto con l'asfalto e le pareti laterali delal galleria.

I soccorsi e il ricovero

Fortunatamente, a dispetto di quanto lasciassero intendere le condizioni dell'automobile, le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero così preoccupanti: i tre sono stati ricoverati presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo (mediamente critico) e codice verde (poco critico). Chiaramente il traffico risulta essere rallentato in tutta la zona coinvolta, anche se l'afflusso di veicoli si è fatto via via sempre minore visto il sopraggiungere delle ore notturne.