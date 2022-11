Scontro tra auto sulla Statale 36: lunghe code, soccorsi al lavoro

Mattinata difficoltosa per la viabilità lecchese. Poco dopo le 8 due autovetture si sono scontrate lungo la curva del ponte Manzoni, in direzione nord sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in quella specifica fascia oraria parecchio frequentata. Un sinistro dalle conseguenze non gravi, che ha reso necessario il ricovero di una 45enne presso il vicino ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo in codice verde, ma che ha generato delle lunghe code vista la necessità di chiudere al traffico la corsia di sorpasso per permettere l'esecuzione delle operazioni di soccorso.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente alla Polizia stradale, che ha diretto il traffico ed eseguito i rilievi, e alle squadre dei tecnici di Anas, incaricate di eseguire il ripristino del fondo stradale.

Lo scontro per il quarto ponte

Un incidente che verosimilmente metterà ulteriore pepe al continuo scontro sul tema del quarto ponte: giovedì si è tenuta la prima assemblea per capire se si può realizzare la doppia corsia sul nuovo viadotto, oltre al delicato tema dello svincolo del Bione, ma più che un dialogo è andato in scena un muro contro muro tra il Comune di Lecco, indirizzato verso il "si", la Provincia, che chiede un progetto per la corsia unica, Anas e Regione, intenzionate a non parlare se non di fronte a un progetto.