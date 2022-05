Scontro auto-moto a Santa Maria Hoè: soccorso un uomo

Grave incidente lungo la Strada Provinciale 58. Poco prima delle 8 di giovedì 19 maggio un'automobile e una motocicletta si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via della Salute, nel territorio comunale di Santa Maria Hoè. Stando a quanto appreso da fonti mediche, il motociclista 56enne che era a bordo della due ruote avrebbe accusato delle ferite di seria entità, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso verso l'ospedale. L'uomo, come riferito da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ha rimediato la sospetta frattura di un arto inferiore, che ha resto necessario il trasferimento in codice giallo al nosocomio "Manzoni" di Lecco.

I soccorsi

Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Rossa Casatenovo e il personale medico a bordo di un'autoinfermieristica, oltre ai carabinieri per l'esecuzione dei necessari rilievi e la gestione del traffico veicolare in transito in quella zona, non lontana dalla trafficata Strada Provinciale 342 "Briantea".