Statale 36: incidente in Brianza, tre persone coinvolte. Lunga coda verso Lecco

Nuovo incidente stradale lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 17.15 di martedì 22 marzo due autovetture si sono scontrate all'altezza a poca distanza dallo svincolo per Cibrone, in piena Brianza, in direzione nord. Stando a quanto appreso, il sinistro vedrebbe il coinvolgimento di due utilitarie, sulle quali viaggiavano quattro persone, due maschi e una femmina, di 17, 40 e 50 anni. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha messo in moto la macchina dei soccorsi gestita da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, comunque, non destano particolare preoccupazione.

Coda lunga sei chilometri

Chiamati a intervenire anche gli agenti della Polizia Stradale, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori di Anas. Temporaneamente chiusa una delle due corsie per motivi di sicurezza, fattore che sta creando notevoli code, che arrivano fino a Veduggio con Colzano, circa sei chilometri più a sud rispetto al punto d'impatto.