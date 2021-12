Incidente lungo la Statale 36: si scontra contro le barriere, ricoverato settantenne

Serio incidente nel tardo pomeriggio di sabato 25 dicembre lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 17 un'autovettura ha sbandato all'altezza del chilometro 35+300, in direzione sud, dove si trova lo svincolo che permette di uscire a Costa Masnaga: a fare le spese dello scontro con le barriere laterali è stato un uomo di 73 anni, raggiunto dai volontari della Croce Rossa di Lipomo e da un'automedica inviata dal Lecchese.

Chiusa l'uscita per Costa Masnaga

Allertati anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale: sul posto è stata richiamata una squadra dei tecnici di Anas, incaricata di ripulire la strada e mettere in sicurezza i guard rail. L'uscita per Costa Masnaga è stata temporaneamente chiusa, mentre l'uomo è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.