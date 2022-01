Altro incidente in Statale: scontro tra auto, due persone coinvolte

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco dopo le 7.30 di martedì 25 gennaio di veicoli si sono scontrati in Brianza, una manciata di metri dopo l'uscita per Molteno, in direzione nord. Due le persone rimaste coinvolte: si tratta di una ragazza di 26 anni e di un uomo di 61 anni, raggiunti dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini inviati in loco dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Per i due il tutto si è risolto con un grosso spavento, senza ricovero in ospedale.

Lunga coda

Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di eseguire i rilievi e gestire il traffico fino all'avvenuta messa in sicurezza della strada da parte del personale Anas. Logicamente si sono venute a creare lunghe code, che si allungano fino a Nibionno, circa 6 chilometri più a sud.