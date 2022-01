Si ribalta con l'auto sulla Statale 36: soccorsi in codice rosso

Grave incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Un autoveicolo si sarebbe ribaltato, intorno alle 15.30, sulla corsia di sorpasso all'interno della galleria San Martino, in direzione Milano, intorno al km 53+500, qualche centinaio di metri dopo lo svincolo tra Lecco lungolago e Lecco centro.

Code per chi scende

Al momento è in corso l'intervento di primo soccorso: la centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Stradale di Bellano; danneggiato un cassonetto del Sos installato a lato della carreggiata: sul posto anche una squadra per la verifica. Stando a quanto appreso da fonti mediche, un uomo di 77 anni è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Chiusa la corsia interessata dal sinistro stradale, code per chi scende dall'Alto Lago percorrendo la trafficata arteria viabilistica.