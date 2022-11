Scontro auto-moto in via Amendola: paura per un ragazzo

Grosso spavento per un giovane di 18 anni. Poco dopo le 11 di sabato 26 novembre lo scooter sul quale stava viaggiando il ragazzo si è scontrato contro un'autovettura all'incrocio tra via Amendola e corso Martiri della Liberazione, dove fino a qualche anno fa sorgeva il Comando Provinciale di Lecco della Guardia Di Finanza, regolato dai semafori e già tristemente noto per essere stato teatro di eventi stradali di questo genere a causa della mancata concessione delle precedenze.

I soccorsi in via Amendola

L'incidente ha reso necessaria l'entrata in azione dei soccorritori, allertati in codice rosso dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto si sono recati un'automedica e i volontari della Croce San Nicolò, che hanno stabilizzato il ragazzo e l'hanno trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo. Allertati, per i rilievi del caso e per la gestione del traffico, gli agenti della Polizia locale di Lecco.