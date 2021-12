Perdono il controllo dell'auto e si scontrano contro le barriere: soccorse due giovani

Sono serie le condizioni delle due ragazze soccorse nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 14.30 i volontari del Soccorso Bellanese sono stati chiamati a intervenire con due ambulanze all'interno della galleria Luzzeno, nel territorio comunale di Mandello del Lario in direzione sud, a causa dell'incidente occorso a una diciottenne e a una diciannovenne, forse tradite dall'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta dalla tarda mattinata odierna: dopo aver perso il controllo dell'autovettura sono, infatti, andate a sbattere contro la parete della galleria.

Il sinistro, avvenuto al chilometro 61+700 ha reso necessaria la chiusura di una corsia per permettere l'intervento di soccorso e messa in sicurezza; sul posto anche i tecnici di Anas, allertati gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Le ragazze sono state ricoverate in codice giallo.

In panne

Da segnalare anche il veicolo in avaria lungo la Strada Statale 36 rac Lecco-Valsassina (la nuova Lecco-Ballabio), rintracciabile in direzione nord al km 0+750, ovvero poco dopo l'uscita per l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Non si registrano, comunque, particolari rallenamenti.