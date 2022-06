Incidente a Isella: subito lunghe code sulla Statale 36

Lunghe code nella mattinata di martedì 28 giugno sulla Strada Statale 36, che partono sin da Bosisio Parini. Chi viaggia verso Lecco dalla Brianza ha dovuto fare i conti con il sinistro stradale avvenuto nella zona di Isella, vicino alla galleria del Monte Barro: scarse le informazioni raccolte fino a questo momento, ma lo scontro tra le due avuto vedrebbe coinvolte, con ferite non preoccupanti, due maschi di 21 e 23 anni, raggiunti sul posto dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. Allertati anche gli agenti della Polizia stradale per l'esecuzione dei rilievi, oltre ai tecnici di Anas per la messa in sicurezza del tratto coinvolto.